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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Önce aracını ateşe verdi, sonra köprüden atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini ateşe veren kişi köprüden aşağıya atladı. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine ilerleyen B.K. (46) isimli bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Trafiğin aktığı sırada aracından inen B.K., bir anda otomobilini ateşe vererek köprü korumalarının diğer tarafına geçip atladı.

Durumu gören vatandaşlar, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen bilgi üzerine harekete geçen polisler, aracın bulunduğu yere gelerek Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na trafiğin akışını keserken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu.

Yangın ekiplerin yaptıkları müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.

(DHA / İHA)

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını intihar Son dakika

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hadi kendin ne bk yersen yede milleti niye tehlikeye sokuyorsun...
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