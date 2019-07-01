15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletiyle tek teker geçmişti! Emniyet duyurdu: Yakalandı

İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçti. Hem kendisinin hem diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan sürücü, bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske eden maganda, arkadaşına çektirdiği bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.

Kameraya yansıyan görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullandıktan sonra gözden kayboluyor.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada tepi çeken görüntüler sonrası harekete geçen Emniyet; bugün yaptığı açıklamada, söz konusu sürücünün yakalandığını ve 451 TL cezai işlem uygulanarak ehliyetine geçici olarak el konulduğunu duyurdu.

Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle;

"30.06.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında "Magandalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçti” başlığı ile yer alan haberler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.