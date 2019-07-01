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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletiyle tek teker geçmişti! Emniyet duyurdu: Yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden trafiği tehlikeye atarak tek teker üzerinde geçen şahıs yakalandı. Sosyal medyada tepi çeken görüntüler sonrası harekete geçen Emniyet; bugün yaptığı açıklamada, söz konusu sürücünün yakalandığını ve 451 TL cezai işlem uygulanarak ehliyetine geçici olarak el konulduğunu duyurdu.

İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçti. Hem kendisinin hem diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan sürücü, bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske eden maganda, arkadaşına çektirdiği bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.

Kameraya yansıyan görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullandıktan sonra gözden kayboluyor.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada tepi çeken görüntüler sonrası harekete geçen Emniyet; bugün yaptığı açıklamada, söz konusu sürücünün yakalandığını ve 451 TL cezai işlem uygulanarak ehliyetine geçici olarak el konulduğunu duyurdu.

Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle;

"30.06.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında "Magandalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek teker geçti” başlığı ile yer alan haberler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda aracın 34 EP 5133 plakalı araç, sürücüsünün ise N. T. isimli bir şahıs olduğu, habere yansıyan görüntünün ise 26/12/2018 tarihinde çekildiği tespit edilmiştir.

Sürücü N. T. 30.06.2019 tarihinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalanmış, hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 47/1D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan Yönetmelikte gösterilen kural, yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak ) maddesine istinaden 108 TL, 56/1-A (Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak) maddesine istinaden 108 TL ve 66 ( ....motosikletlerin Yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları ....) maddesine istinaden 235 TL olmak üzere toplam 451 TL para cezası uygulanmıştır.

Şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanununun 45’inci ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 90. maddesine istinaden geçici olarak geri alınmıştır.
Ayrıca sürücü; Türk Ceza Kanununun 179/2 ( Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere ilgili Arnavutköy Polis Merkezine teslim edilmiştir.

Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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