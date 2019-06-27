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15 Temmuz Şehitler Köprüsü pektus hastalığı için turuncuya büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 03:14 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü pektus hastalığına farkındalık yaratmak için dün akşam turuncu renkle aydınlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü pektus hastalığı için turuncuya büründü

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü pektus hastalığına farkındalık yaratmak için dün akşam turuncu renkle aydınlatıldı. Etkinliğe ilişkin açıkala yapan Göğüs Deformiteleri ve Pektus Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel, “Köprü şu anda turuncu. Turuncu renk pektusların rengi, biz farkındalık haftasıyla 23-30 Haziran'da ve bugün 26 Haziran 21.30-22.30 arasında köprülerin pektus farkındalık haftası dolayısıyla turuncuya bürünmesini istemiştik, Ulaştırma Bakanlığı kabul etti ve görmüş olduğunuz gibi Boğaz Köprüsü turuncuya büründü. Bizde halkımıza diyoruzki bu hastalığı erken teşhis edin. Erken teşhis ederseniz tedavisi daha kolay ameliyat dışı tedavilerle kısa sürede mümkün bizde farkındalığı anlatma gayreti içindeyiz. Pektus gögüs duvarı demek latince pektus ekskavatum gögüs duvarının içe doğru çökük olması göğüsün, pektus karinatum ise dışa doğru çıkık olması o da güvercin göğsü. Bu hastalık ile de pektus derneği ilgileniyor. Bu hastalık doğduğu zaman çok zor fark ediliyor esas hastalığın gelişme çağı blu çağının başladığı zaman. Göğüs kafesi genişlerken daha belirgin hale geliyor. Biz ailelere blu çağında fark edilmesini öneriyoruz. Blu çağını geçerse teşhis edilmesi ameliyatla tedavi şansı kalıyor başka tedavi şansı kalmıyor hastanın. Erken teşhis çok önemli pektus hastalığında" dedi.

PEKTUS HASTALIĞI NEDİR?
Göğüs duvarı yapı bozukluğu içinde yer alan göğüs kafesinin içeri doğru çökük olmasına halk arasında 'kunduracı göğsü' veya 'çökük göğüs' olarak da bilinen,Pektus Ekskavatum denir. Pektus ekskavatum, göğüs duvarı yapı bozukluklarından en sık görülenidir.
(FOTOĞRAFLI)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü pektus hastalığı için turuncuya büründü

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