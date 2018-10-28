İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, İstanbul'da gerçekleştirilen Suriye Zirvesi'ne katılan Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya'nın bayraklarının renkleri yansıtıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katıldığı, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "renklendi."
Gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, zirveye katılan dört ülkenin bayrak renkleri sırasıyla yansıtıldı.
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