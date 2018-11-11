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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 40’ıncı Vodafone İstanbul maratonu için saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbulö konusuyla düzenlenecek olan 40’ncı Vodafone İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 40’ıncı Vodafone İstanbul maratonu için saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbulö konusuyla düzenlenecek olan 40’ncı Vodafone İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

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