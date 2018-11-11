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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 05:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  15 Temmuz Şehitler Köprüsü 40’ıncı Vodafone İstanbul maratonu için saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbulö konusuyla düzenlenecek olan 40’ncı Vodafone İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 40’ıncı Vodafone İstanbul maratonu için saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbulö konusuyla düzenlenecek olan 40’ncı Vodafone İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Görüntü dökümü:
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-Köprünün kapatılması
-Detaylar

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