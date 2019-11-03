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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:43 | Son Güncelleme

Vodafone 41.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu renkli anlara sahne oldu. Maraton sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken, bir grupta kahvaltı yaptı.
Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan Vodafone 41. İstanbul Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Aileler çocuklarıyla birlikte yarışa katılırken, bir kadının da bebeği ile geldiği görüldü. Maratona katılan bir grup ise köprü üzerinde kahvaltı yaptı. Köprü üzerine kahvaltı sofrası kuran yaşlı kadın “Herkese açık kahvaltım, herkes yiyebilir” derken, teyzenin daveti üzerine geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Köprünün üzerinde kahvaltı enfes bir şey. İnanılmaz bir keyif” şeklinde konuştu.
Köprü üzerinde kahvaltının çok güzel olduğunu söyleyen bir başka vatandaş da, “Çok güzel bir duygu. Senede bir defada olsa çok güzel oluyor. Bu sene buraya ilk defa gelmiştim, seneye tekrar geleceğim” diye konuştu.
Maratona katılan 82 yaşındaki vatandaş, “10’uncu koşuşum. 82 yaşındayım” derken, maratona tekerlekli sandalyede katılan bir kişi, “Eskişehir’den geldim. Her sene katılıyoruz. Bu sene dördüncü” ifadelerini kullandı.

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