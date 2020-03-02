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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 01:37 | Son Güncelleme

Ümraniye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda hasarlı kaza yapan araçların rapor tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil, önce fotoğraflama yapan şoföre daha sonra 2 araca çarptı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra farklı bir araca çarparak durabildi. Araç sürücüleri kaza raporu ve fotoğraflama yaptıkları esnada aynı yönde ilerleyen araç sürücüsü hızını alamayarak önce fotoğraflama yapan sürücüye ardından 2 farklı otomobile çarptı.

Araçta sıkışan sürücü etraftaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kazaya karışan bir sürücü, “Önce bariyerlere çarptı durdu. Sonra ben de sinyal verdim sola doğru geçecektim. Sonra bu hızlı geldi vurdu bize. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı" dedi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye trafik kazası

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