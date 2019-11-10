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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81.yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilleriyle ilerleyen onlarca vatandaş saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Ramazan EĞRİ- Serdal ALTINTEPE - Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81.yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilleriyle ilerleyen onlarca vatandaş saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu anları havadan da fotoğraflandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde ilerleyen vatandaşlar, saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Onlarca araç, çalan siren eşliğinde kornalara basarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı. Saygı duruşu esnasında duygusal anlar yaşayan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken boğazdan geçen gemiler de siren çaldı. O anlar havadan da fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

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