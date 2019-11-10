HABER

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05  (Havadan aktüel görüntüler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Serdal ALTINTEPE- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81.yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilleriyle ilerleyen onlarca vatandaş saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Serdal ALTINTEPE- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81.yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilleriyle ilerleyen onlarca vatandaş saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu anları havadan da görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde ilerleyen vatandaşlar, saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Onlarca araç, çalan siren eşliğinde kornalara basarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı. Saygı duruşu esnasında duygusal anlar yaşayan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken boğazdan geçen gemiler de siren çaldı. O anlar havadan da görüntülendi.

PARTNERİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladıİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladı
Ulu öder Atatürk, Bursa'da anıldıUlu öder Atatürk, Bursa'da anıldı
Avcılar D-100'de 09.05Avcılar D-100'de 09.05
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu, Konya'da yakalandı

Türkiye genelinde 'Güven Huzur-6' uygulaması gerçekleştirildi

Türkiye genelinde dev uygulama! 69 bin 246 personel katıldı

Atatürk'ün cenazesinden görüntüler! TBMM'ye böyle götürüldü

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.