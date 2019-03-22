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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeyken alev alan sivil polis aracına itfaiye müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen sivil polis aracı, köprü üzerinde alev alarak yanmaya başladı.

Yangına çevredeki diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangını söndürmesinin ve soğutma çalışmalarının ardından araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yangın nedeniyle köprüde duran ve yoğunlaşan trafik de normale döndü.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını

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