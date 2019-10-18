15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engellediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçundan tutuklandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engellediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçundan tutuklandı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engellediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçundan tutuklandı.
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