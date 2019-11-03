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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çiğ köfte keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 13:29 | Son Güncelleme

Vodafone İstanbul Maratonu renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar 15 Temmuz Köprüsü üzerinde çiğ köfte yiyerek anın tadını çıkardı.Vodafone 41.

Vodafone İstanbul Maratonu renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar 15 Temmuz Köprüsü üzerinde çiğ köfte yiyerek anın tadını çıkardı.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından ’Çocuklar için koş’ temasıyla düzenlenen maratonda 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu katıldı. Koşuya ailesiyle gelenler kahvaltı ve çiğ köfte eşliğinde boğazın keyfini çıkardılar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

"Çiğ köfte yoğurmak bizim kanımızda var"
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde çiğ köfte ikramında bulunan bir vatandaş anın tadını çıkarmak istediğini söyleyerek, "Adıyamanlı olarak böyle bir fırsatı kaçırmak istemedik. Çünkü çiğ köfte yoğurmak bizim kanımızda var. Bu güzel maratonu boğazda çiğ köfte yoğurarak değerlendirmek istedik. Mutluyuz, huzurluyuz gelenlere ikramda yapıyoruz. Her sene katılıyoruz geçen sene bir şey yapamamıştık" dedi.

"Bizim için maratonun en güzel olayı kahvaltı yapmak oldu"
Köprü manzarası eşliğinde maratonda kahvaltı yapan vatandaş da, ilk defa katıldığını belirterek, " İlk defa katılıyorum. Hatta eşimin zoruyla katıldım. Çok mutluyum bundan sonra her sene ailemden önce katılacağım. Biz aslında 8.30 gibi otobüslere bindik. Yaklaşık iki saattir bekliyoruz ve anın keyfini çıkartıyoruz. Bizim için maratonun en güzel olayı kahvaltı yapmak oldu" diye konuştu.

"Yeter ki ruhlarımız engelli olmasın"
İstanbul’un güzel havasını tüm Türkiye olarak içine çektiğini söyleyen engelle vatandaş, "Ben bu sene ilk defa katılıyorum bundan sonra her sene katılmayı düşünüyorum. Başıma talihsiz bir olay geldikten sonra değneklerle yürümek zorunda kaldım yeter ki ruhlarımız engelli olmasın" ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla beraber katılan bir aile ise, her yıl bu koşuya katıldıklarını dile getirirken, "Çocuklar için burada koşacağız. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu tarz koşulara katılmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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