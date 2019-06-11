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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:14 | Son Güncelleme

  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu. Sürücü yakalanırken köprünün Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.

Olay sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracın lastiklerine ateş etti. Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yardımcı ekiplerin gelmesiyle sürücü gözaltına alındı. Yaşanan hareketlilik nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Gözaltına alınan sürücü, Çengelköy Polis Merkezine götürülürken, araç çekiciyle kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu öne sürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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