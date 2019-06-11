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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinden kaçan şüpheli araç, lastiklerine ateş açılarak durduruldu.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinden kaçan şüpheli araç, lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Otomobilin sürücüsü yakalanırken köprünün Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.20 sıralarında Üsküdar Çamlıca Bağlantı Yolu Mustafa Kemal Mahallesi ayrımı bölgesinde trafikte makas atarak ilerleyen 06 BDS 346 plakalı otomobil motosikletli trafik polisleri tarafından fark edildi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri kaçan aracı kovalamaya başladı. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeden kaçmaya devam eden sürücü, kaçarken otomobili görevli polislerin üzerine sürdü ve diğer araçlara çarparak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilerledi.

LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU
Polis, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinin lastiklerine ateş ederek araca durdurdu. Lastiklerin patlamasıyla duran otomobilin sürücüsü polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Otomobil içerisinde inceleme yapan polis ekipleri 2 pos cihazı ve boş bir içki şişesi buldu.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ
Yapılan kimlik kontrolünde otomobil sürücüsü Özgür D.(39) yakalanarak gözaltına alındı. Özgür D., Çengelköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Burada yapılan sorgulamasında Özgür D.'nin ehliyetine, alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu ortaya çıktı. Öte yandan Özgür D.'nin 'Güveni Kötüye Kullanma' suçundan firari olarak arandığı da tespit edilerek 22 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

YAKLAŞIK 10 BİN LİRA CEZA
2918 Karayolları Trafik Kanununa göre Özgür D. hakkında 'Emniyet şeridi kullanmak', 'Makas atmak', 'Emniyet kemeri kullanmamak', 'Trafik polisinin işaretlerine uymamak', 'Sürücü belgesi olmadığı halde sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından yaklaşık 10 bin lira para cezası kesildi. Özgür D.'nin otomobili çekici tarafından otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Araçtan görüntü
-Köprüden görüntü
-Trafik yoğunluğundan görüntü

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