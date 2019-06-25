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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, bir kişi denize atlayarak intihar etti.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, bir kişi denize atlayarak intihar etti. Yapılan aramalara rağmen intihar eden kişinin cesedi bulunamadı.
Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı araçla Anadolu Yakası yönüne ilerleyen bir kişi, köprünün ortasında aracını durdurdu. Araçtan inerek korkuluklara çıkan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kendini aşağı bıraktı.
Olayın fark edilmesinin ardından, deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyet ekipleri, köprü altı ve Beşiktaş açıklarında arama çalışmalarında bulundu. Tüm aramalara rağmen denize atlayan kişi bulunamadı.

Görüntü Dökümü
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-Köprüden genel ve yakın detaylar
-Köprüdeki aracın çekilmesi
-İntihar eden kişinin aracının götürülmesi
-Boğazdan genel ve yakın detaylar
-Deniz polisi, kıyı Emniyeti ve Sahil güvenlik botlarından genel ve yakın detaylar
-Ekiplerin intihar eden kişiyi arama çalışmaları

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