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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 18:04 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, bir kişi denize atlayarak intihar etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, bir kişi denize atlayarak intihar etti. Yapılan aramalara rağmen intihar eden kişinin cesedi bulunamadı.
Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı araçla Anadolu Yakası yönüne ilerleyen bir kişi, köprünün ortasında aracını durdurdu. Araçtan inerek korkuluklara çıkan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kendini aşağı bıraktı.
Olayın fark edilmesinin ardından, deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyet ekipleri, köprü altı ve Beşiktaş açıklarında arama çalışmalarında bulundu. Tüm aramalara rağmen denize atlayan kişi bulunamadı.

(FOTOĞRAF)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

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