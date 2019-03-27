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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir şahıs demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.Olay, 21.45 saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde meydana geldi.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir şahıs demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, 21.45 saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halinde iken bir anda durup aracından indi. Araçtan inen şahıs demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik ikna etme çalışmaları sonucu, şahsı demir korkulukların arkasından alarak polis merkezine götürdü.

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