15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber-Kamera-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine gelen bir kişi, saat 16.00 sıralarında köprünün çelik halatlarına tırmanarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimini gören sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, girişimde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Olay yerine İtfaiye ve 112 Ekipleri de sevk edildi. Müzakereci polisin ikna çalışmaları sonuç 2 saat sonra ikna edilen kişi, bulunduğu yerden indirilerek ifadesi alınmak üzere Çengelköy Polis Karakolu'na götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-İkna etme görüntüsü

-İtfaiyeden görüntü

-Trafikten görüntü

