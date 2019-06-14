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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 08:29 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklarına çıkan kadını gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polis korkuluklara çıkan kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından kadın korkuluklardan indirilerek karakola götürüldü.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
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