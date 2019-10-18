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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 03:03 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran bir kişi intihar teşebbüsünde bulunuyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken. Köprü trafiği çift taraflı olarak durduruldu. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişinin ikna etme çabaları sürüyor.
Ayrıca olay yerine çok sayıda özel harekât polisi de sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

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