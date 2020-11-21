15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 2 kişi intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 şahsın işyerleri kapanınca paralarını alamadıkları için intihara kalkıştığı öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 2 kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı.

İntihar girişiminde bulunan 2 kişinin işyerleri tarafından alacakları paranının ödenmemesinden dolayı intihara kalkıştığı öğrenildi.

Polis uzun uğraşlar sonucu 2 şahsı köprüden indirerek gözaltına aldı.

