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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına saat 06.30 sıralarında çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı izlemek için köprü üzerinde yavaşlayan sürücüler nedeniyle Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çabaları sürüyor.

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