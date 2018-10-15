- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi yoğunluğu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına saat 06.30 sıralarında çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı izlemek için köprü üzerinde yavaşlayan sürücüler nedeniyle Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çabası yaklaşık 4 saat sürdü. Korkuluklardaki kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
(FOTOĞRAF)
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