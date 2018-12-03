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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, bir otomobil sürücüsünün, önündeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: 1 yaralı

Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA)-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, bir otomobil sürücüsünün, önündeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, nedeniyle Anadolu'dan Avrupa yönüne geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu Yakası'ndan Avrupa yönüne gidişte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş yol ayrımında seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü önündeki motosikletliye çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle, köprü üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğin kontrollü olarak iki şeritten verilmesi nedeniyle, Anadolu Yakası'na doğru uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
(FOTOĞRAF)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: 1 yaralı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: 1 yaralı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: 1 yaralı

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