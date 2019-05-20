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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 00:46 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaşanan feci kazada otomobille bariyer arasına sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaşanan feci kazada otomobille bariyer arasına sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İki kişinin yaralandığı kaza nedeniyle köprü trafiğe bir süreliğine kapatıldı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde girişinde meydana geldi. İddiaya göre, köprü üzerinde henüz bilinmeyen nedenle duran bir araca arkasından gelen başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan bir kadın bariyerle araç arasına sıkışarak uzun süre yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bariyerle otomobil arasına sıkışan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çalışmaların yapılması için köprü trafiğini bir süreliğine kapattı. Yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla köprü trafiği normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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