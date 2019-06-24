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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında önünde seyir halindeki araca çarpan otomobil takla attı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında önünde seyir halindeki araca çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, köprünün Avrupa Yakası İstikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Avrupa Yakası İstikametinde ilerleyen 34 AEZ 083 plakalı otomobili kullanan Burcu A. henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Suna Zihni'nin kullandığı 61 BU 303 plakalı araca çarparak takla attı. Kazada Burcu A. yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı Burcu A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, takla atan araç çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

"KÜT DİYE BİR SES DUYDUM"
Kazaya karışan sürücü Suna Zihni, “Ben en sol şeritten gidiyordum. Küt diye bir ses duydum. Baktığımda bana çarpan aracın takla attığını gördümö dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Takla atan otomobil
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik
-Kazaya karışan sürücü ile röp
-Takla atan aracın çekiciye yüklenmesi
-Genel ve detaylar

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