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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.  Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Mehmet Keleş tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Haber: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Mehmet Keleş tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ece Alça'nın yakınları tarafından alınan cenazesi Kozlu Gasilhanesi'ne götürdü. Alça'nın yarın İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

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