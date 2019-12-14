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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

İlkay DİKİCİ - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil alev alev yandı.

İlkay DİKİCİ - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil alev alev yandı. Otomobil yangını sırasında köprüde uzun kuyruklar oluştu.

Akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa istikameti Beşiktaş yol ayrımı yakınlarında bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören otomobil sahibi, aracı durdurarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Anadolu-Avrupa'ya istikametinde trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Otomobildeki yangın kısa sürede söndürülürken daha sonra araçta inceleme yapıldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle trafik ekiplerince güvenlik nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bu nedenle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, incelemenin tamamlanmasının ardından otomobil çekici ile otoparka çekildi. Köprüdeki trafik akışı normale döndü.

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