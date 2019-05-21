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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde otomobili yakan kişi intihar etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:13 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA- 15 Temmuz Şehitler köprüsüne geldiği otomobili ateşe veren kişi köprüden aşağıya atladı.

Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA- 15 Temmuz Şehitler köprüsüne geldiği otomobili ateşe veren kişi köprüden aşağıya atladı.
Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı. Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de yoğunluk yaşanıyor. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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