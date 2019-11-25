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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 08:50 | Son Güncelleme

Yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından, ders zili yeniden çaldı.

Yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından, ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde çile yeniden başladı.
Yurt genelinde 15 Kasım Cuma günü bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından, ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Altunizade’deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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