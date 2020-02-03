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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yarı yıl tatilinin ardından okulun ilk günü oluşan trafik havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 08:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da yarı yıl tatilinden sonra okulların açıldığı ilk gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğun trafik oluştu.

İstanbul’da yarı yıl tatilinden sonra okulların açıldığı ilk gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğun trafik oluştu. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa’ya yoğun araç kuyruğu oluşurken, trafik havadan görüntülendi.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemin ilk gününde İstanbul’da yine trafik yoğunluğu oluştu. Köprülerde yoğunluk artarken, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60’lara ulaşırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde trafiğin Altunizade’ye kadar ulaştığı ve yoğun araç kuyruğu görülüyor.

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