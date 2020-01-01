15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu

Yeni yılı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde karşılamak isteyen vatandaşlar araçlarını park ederek, coşku içinde 2020’ye ‘merhaba’ dedi. İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarası eşliğinde yeni yıla giren vatandaşlar havai fişek gösterisini doyasıya seyretti.

Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2020’ye saniyeler kala vatandaşlar soğuğa aldırış etmeden araçlarından inerek 10’dan geri sayım yaptı. Sayımın ardından vatandaşlar boğazdaki havai fişek gösterilerini doyasıya seyrederek özçekim yaptı. Çiftler köprü üzerinde bol bol fotoğraf çekilirken, bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Bazı vatandaşlar ise meşale yakarak yeni yılı karşıladı.

Köprüde yeni yılı kutlayan vatandaşların ortak temennisi sağlık, huzur ve mutluluk olurken, köprüde görevli trafik polisleri vatandaşları ayrılmaları yönünde uyardı. Emniyet güçlerinin uyarıları üzerine kutlamaları kısa süren sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı.



