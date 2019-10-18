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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yolu kapatan silahlı şahıs adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engelleyen şahıs adliyeye sevk edildi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya gidiş istikametinde B.A.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engelleyen şahıs adliyeye sevk edildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya gidiş istikametinde B.A. isimli şahıs gece saatlerinde aracını köprünün ortasında durdurmuş ve elinde silahla araçtan inmişti. Silah ile araçların geçişini engelleyen şahıs, 1,5 saat boyunca köprüde trafiğin çift yönlü olarak durmasına neden olmuştu. İkna edilen şahıs polis tarafından gözaltına alınırken köprü de trafiğe açılmıştı.
Gözaltına alınan B.A., Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Şahıs buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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