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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki bakım platformu görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

İstanbul’da dün yaşanan deprem sonrası tartışmalara yol açan bakım platformu, görüntülendi.

İstanbul’da dün yaşanan deprem sonrası tartışmalara yol açan bakım platformu, görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde köprüde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı görülüyor.
İstanbul’da dün Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bir fotoğrafı ile hasar oluştuğu iddiası gündeme gelmişti. Çok geçmeden sırrı çözülen fotoğrafta yer alan görüntünün köprünün bakımında kullanılan platform olduğunu anlaşılmıştı.
Herhangi bir hasarın olmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yer alan bakım platformu, köprü üzerinden görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde iddia edildiği gibi bir hasarın söz konusu olmadığı net bir şekilde görülüyor.

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