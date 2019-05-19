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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kazada bariyerlere sıkışan kadını itfaiye kurtardı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:32 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kazada bariyerlere sıkışan kadını itfaiye kurtardı 

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL(DHA)-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Bariyere sıkışan yaralı kadını olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza saat 21.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SC 473 plakalı otomobil köprü üzerinde bilinmeyen bir nedenle durdu. Bu sırada 34 TCY 30 plakalı taksi duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan kadın, taksi ile bariyerler arasında sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis aracı sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri bariyerlerle taksi arasında sıkışan kadını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

KAZA NEDENİYLE KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Kazada, otomobilde bulunan biri kadın iki kişi yaralandı. İsimleri öğrenilemeyen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken otomobilin sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Anadolu Yakası istikametinde köprüyü trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, köprü yarım saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.
(FOTOĞRAF)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kazada bariyerlere sıkışan kadını itfaiye kurtardı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kazada bariyerlere sıkışan kadını itfaiye kurtardı

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