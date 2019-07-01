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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki tek teker magandası yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 17:41 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafikteki araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde giden ve motosikletin üzerinde dans ederek terör estiren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki tek teker magandası yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafikteki araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde giden ve motosikletin üzerinde dans ederek terör estiren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Magandanın ehliyetine el konularak, 451 lira para cezası kesildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Tuzla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bir motosikletli maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Aynı maganda, trafiğe açık alanda motosikleti üstüne çıkarak sürmüş, ellerini bırakmış ve başka bir görüntüde ise tek tekerlek üzerinde dans etmişti. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri çalışma başlattı.

Ehliyetine el konularak para cezası kesildi
Görüntüleri incelemeye alan polis, 34 EP 5133 plakalı motosiklet ve sürücüsü Kerem K.’yi tespit etti. Şubeye götürülen şahsa, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen kural, yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak” maddesinden 108 lira, “Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak” maddesinden 108 lira ve "motosikletlerin yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları" maddesinden de 235 lira olmak üzere toplamda 451 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanununun 45. ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 90. maddesine istinaden Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince geçici olarak geri alındı.
Şubede işlemleri tamamlanan sürücü Kerem T. "Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki tek teker magandası yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki tek teker magandası yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki tek teker magandası yakalandı

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