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15 Temmuz Şehitler Köprüsünden atlayan şahsın cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilini yakıp köprüden atlayan şahsın cansız bedeni deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından bulundu.15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akşam saatlerinde Anadolu Yakası’ndan Avrupa istikametine gelen B.K.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilini yakıp köprüden atlayan şahsın cansız bedeni deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından bulundu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akşam saatlerinde Anadolu Yakası’ndan Avrupa istikametine gelen B.K. (46) isimli şahıs, önce otomobilini yakmış ardından köprüden atlayarak intihar etmişti. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, ekipler ise şahsı bulmak için boğazda arama çalışması başlatmıştı. Deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde B.K’nin cansız bedeni bulunarak bota alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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