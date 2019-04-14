15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden binlerce lira ceza yiyen sürücüler af istiyor

Yılbaşından itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen ve ruhsatlarında 1. sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için 1.132 lira ceza kesilmeye başlandı. Durumdan haberi olmayan ve binlerce lira ceza yiyen mağdurlar bir araya gelip eylem yaptı.

2019 yılının başından itibaren aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan ve ruhsatlarında 1. sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için 1.132 lira ceza kesilmeye başlandı. Cezadan haberi olmayan araç sahiplerine ocak ayı cezalarının tebliğleri ulaşmaya başladı.

Daha önce FSM’de benzer durum yaşandı

Yüzlerce kişinin mağduriyet yaşadığı olayda şirket araçlarının geçişlerinden dolayı 500 bin TL’ye varan cezalar ortaya çıkmaya başladı. Daha öncede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen hafif ticari araçlara kesilen cezalar uzun süre gündemi meşgul etmiş ve yapılan görüşmeler sonunda cezalar affedilmişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurları da bugün Yenikapı Miting Alanı’nda bir araya geldi. Hazırladıkları pankartlarla ve ceza yedikleri araçlarla eyleme gelen mağdurlar hükümete seslendi. ’15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağduruyuz, af istiyoruz” yazılı pankartın ardında toplanan mağdurlar, “Tuzak cezalar silinmelidir” diye slogan attı.