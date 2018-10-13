15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN PATEN VE BİSİKLETLE GEÇEN O GENÇLER YAKALANDI 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinden trafiği tehlikeye düşürecek şekilde geçen patenli ve bisikletli 2 genç yakalandı. Tehlikeli bir biçimde araçların arasından geçtikleri görüntüleri sosyal medyaya koyan gençler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İsmail Öznam ve İslam Soysal ikamet ettikleri adreslerinde polis tarafından alınarak Arnavutköy Polis merkezine götürüldü. 216'şar lira para cezası kesilen gençler daha sonra serbest bırakıldı.

