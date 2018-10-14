15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN PATEN VE BİSİKLETLE GEÇEN O GENÇLER YAKALANDI 

-Köprüden paten ve bisikletle geçen gençlerin yürekleri ağza getiren görüntüleri sosyal medyaya yüklendi.

Haber-Kamera Ali AKSOYERİSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinden trafiği tehlikeye düşürecek şekilde geçen patenli ve bisikletli 2 genç yakalandı. Tehlikeli bir biçimde araçların arasından geçtikleri görüntüleri sosyal medyaya koyan gençler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İsmail Öznam ve İslam Soysal ikamet ettikleri adreslerinde polis tarafından alınarak Arnavutköy Polis merkezine götürüldü. 216'şar lira para cezası kesilen gençler daha sonra serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA YÜKLEDİLER

Gençlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuklarının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde gençlerin tehlikeye aldırmadan seyir halindeki araçlara tutunarak bisiklet ve paten ile yolculuk yaptıkları görülüyor.

Görüntü dökümü

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-Sosyal medyaya yükledikleri görüntüler

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne çıkarılması

-Genel ve detaylar

