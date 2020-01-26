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15 Temmuz Şehitler köprüsü'nün ortasında dehşet - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

OTOMOBİLDEKİ kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.  Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler köprüsü'nün ortasında dehşet - 1

Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)- OTOMOBİLDEKİ kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.
Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler köprüsü'nün ortasında dehşet - 1

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