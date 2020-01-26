HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında dehşet 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında dehşet 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

OTOMOBİLDEKİ kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.  Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında dehşet 

Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)- OTOMOBİLDEKİ kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.
Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, Saffet Özarslan yönetimindeki motosikletin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı.

ARAÇ ASAYİŞ ŞUBE OTOPARKINDA İNCELENDİ
Yaralı motosiklet sürücüsü Özaraslan hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri aracı çekiciye koyarak Gayrettepe'ki asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Kapalı otoparka çekilen araçta inceleme yapan polis ekipleri incelemelerin ardından Alça'nın cesedini cenaze aracına koydu. Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Alça'nın boğazından ve göğsünden bıçaklandığı öğrenildi.

ÜSKÜDAR AÇIKLARINDA BULUNDU
Üsküdar açıklarında bulunan Mehmet Keleş'in cesedi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirildi. Keleş'in cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

19 SUÇ KAYDI
İntihar eden Mehmet Keleş'in yağma, cinsel taciz, hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma, çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan toplamda 19 adet şüpheli kaydı olduğu ortaya çıktı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
(Özel) Çöken binanın çevresindeki binalarda büyük hasar meydana geldi(Özel) Çöken binanın çevresindeki binalarda büyük hasar meydana geldi
Lenfositlerin kandaki değeri kaç olmalı?Lenfositlerin kandaki değeri kaç olmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Gelibolu'da oltayla 6 kiloluk levrek yakaladı

Oltayla yakaladı! Tam 6 kilo

Tayvan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den adaya girişleri durdurdu

Tayvan, adaya Çin'den girişleri durdurdu

Sahilde kadın cesedi bulundu

Sahilde kadın cesedi bulundu

Çökme tehlikesi olan bina sallandı! Bakan Kurum ve ekipler hızla uzaklaştı

Bakan Kurum'un incelemesi sırasında bina sallandı

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.