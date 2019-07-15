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15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

15 TEMMUZ darbe girişiminin 3.

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğruyor.
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde çok sayıda kişi, Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar burada şehitler için dua etti. Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek anıtın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Gazi olduğunu söyleyen Recep Safi, "Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Geldik ziyaretimizi yaptık. Allah'ım bir daha ülkemizi böyle hainlerle sınamasın" dedi.
Tokat Onbeşli Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş ise Türk bayrağı ile burada nöbet tutacağını belirterek, "3 yıl önce bayrağımıza , mabedime saldırdılar. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını

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