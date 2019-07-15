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15 Temmuz Şehitler Makamı’nda anma töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar, 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda anıldı.

15 Temmuz Şehitler Makamı’nda anma töreni düzenlendi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar, 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda anıldı. Şehitlerin fotoğraflarının olduğu ve ‘her şehit bir meşaledir’ yazılı pankartlar taşıyan Memur-Sen üyeleri, yaptıkları basın açıklamasının ardından şehitler için dualar okudu.
15 Temmuz şehitleri, hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Memur-Sen üyeleri, şehitlerin fotoğraflarının olduğu ve üzerinde ‘her şehit bir meşaledir’ yazılı pankartlarla 15 Temmuz Şehitler Makamı’na gelerek anma töreni gerçekleştirdi.
Memur-Sen İl Başkanı Talat Yavuz, burada yaptığı basın açıklamasında 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet diledi. Yavuz, “Bu ihanet eyleminin görünen tarafından FETÖ, arkasında ise bir takım küresel güçlerin olduğunu artık bugün daha kesin şekilde biliyoruz. Açık ve net olarak görüyoruz ki FETÖ’yü ve FETÖ’cü teröristleri darbe girişiminden sonra hangi güçler koruma altına aldıysa, darbe girişimini arkasında da o güçler vardır.
15 Temmuz’u anlamak isteyenler, o geceyi meydanlara çıkan milyonlara, çanlarını veren şehitlere, kanlarıyla meydanları kızıla boyayanlara sorsunlar. Darbe başarılı olsaydı 16 Temmuz sabahı ülkenin nasıl bir sabaha uyanacağını gafiller anlamasa da bu millet görmüş ve gereğini yapmıştır” dedi.
Basın açıklamasının ardından 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Şehitlerin isimleri tek tek, hep bir ağızdan söylendi.

15 Temmuz Şehitler Makamı’nda anma töreni düzenlendi

15 Temmuz Şehitler Makamı’nda anma töreni düzenlendi

15 Temmuz Şehitler Makamı’nda anma töreni düzenlendi

15 Temmuz Şehitler Makamı’nda anma töreni düzenlendi

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