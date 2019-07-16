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15 Temmuz şehitleri, 33 ülkede dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:37 | Son Güncelleme

İDDEF, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için 33 ülkedeki medreselerinde anma programı düzenledi

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için 33 ülkedeki 61 medresede anma etkinliği gerçekleştirdi.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverlerin destekleriyle birçok ülkede inşa edilen medreselerde hafızlık ve İslami eğitim alan öğrencilerle hocaları tarafından başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için hatim okundu.

Bu kapsamda Gine'nin başkenti Konakri'de yapılan Sultan 2. Abdülhamid Han Camisi'nde de şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, ümmetin 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin birliği ve dirliği için sabahlara kadar Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiğini belirterek, "33 ülkedeki medresemizde hocalarımız, talebelerimiz, civardaki Müslüman kardeşlerimiz bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim ve sela okudu. 15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde de şehitlerimiz için hatimler okunurken ülkemizin selameti için dualar edildi." ifadelerini kullandı.

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İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)

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