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15 Temmuz şehitleri 3’üncü yılında anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Maltepe Üniversitesi tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı.

15 Temmuz şehitleri 3’üncü yılında anılıyor

İSTANBUL,(DHA)- Maltepe Üniversitesi tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı.

15 Temmuz’u mercek altına alan etkinlikler kapsamında o gece yaşanan olayların fotoğrafları ‘15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’nde gözler önüne serildi. Sergi 12 Temmuz’da üniversitenin rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın katılımıyla açıldı. Ay sonuna kadar İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaretçilere açık olan sergide akademisyenlerin katıldığı “milli irade” mitinglerinden görüntüler de yer alıyor.

​16 Temmuz 2019 Salı günü düzenlenecek konferanslarda ise önce Prof. Dr. Hasan Ünal, Türk dış politikası açısından 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirecek, ardından da Dr. Öğr. Üyesi Nuri Olur tarihimizdeki demokrasi karşıtı hareketler üzerine konuşacak.

‘15 Temmuz Belgeseli’nin de gösterileceği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri 17 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

15 Temmuz şehitleri 3’üncü yılında anılıyor15 Temmuz şehitleri 3’üncü yılında anılıyor

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