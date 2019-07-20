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15 Temmuz şehitleri anısına muaythai turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

Muaythai Kayseri İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz şehitleri Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit anısına şampiyona düzenledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 15 Temmuz Gölbaşı Şehitleri Kübra Doğanay-Cennet Yiğit Muaythai Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına atılan bombalarla şehit olan komiser yardımcıları Cennet Yiğit ile Kübra Doğanay adına düzenlenen turnuva Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şehit Kübra Doğanay'ın annesi Huriye, babası Yahya Kemal Yiğit ile şehit Kübra Doğanay'ın annesi Hikmet ve babası Harun Doğanay'ın da izlediği şampiyonada mücadeleler öncesi tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, gençleri iyi bir sporcu olarak yetiştirirken aynı zamanda onlara milli ve manevi değerleri de kazandırmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Bu yıl içerisinde gerçekleştirdikleri 6 şampiyonaya da şehitlerin isimlerini verdiklerini belirten Ulu, bugünkü turnuvayı da Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit gibi iki kahraman şehit özel harekatçının anısına yaptıklarını ifade etti.

- "Bu turnuvaları yapmaktan büyük gurur duyuyorum"

Bu alanda Türkiye genelinden 22 sporcu ile milli takıma en fazla sporcu göndermenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Ulu, şunları kaydetti:

"Gençlere vatan sevgisini, bayrak sevgisini anlatabilmemiz için şehitlerimizi genç sporcularımızın zihinlerini nakşetmemiz gerekiyor. Biz federasyon olarak şehitlerimize vefamızı göstermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu turnuvaları yapmaktan büyük gurur duyuyorum. Spor yaptırmak çok önemli bir şey, sporculara, gençlere spor yaptırırken mücadelenin ne olduğunu, kaybetmenin, kazanmanın ne olduğunu öğretirken mili ve manevi duyguları da aşılamak boynumuzun borcu. Bu çocuklar, bayrak ve vatan sevdasıyla uluslararası organizasyonlarda İstiklal Marşı'nı dinlettireceklerdir. Türk milleti, tarih sahnesine çıktıktan bu tarafa kahramanlarıyla ayakta kaldı. Nene Hatunlarıyla, Şerife Bacılarıyla, Cennet Yiğitleriyle, Kübra Doğanaylarıyla ayakta kaldı."

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdür Vekili Ümit Hanlı, şehit ailelerine günün anısına plaket ve Türk bayrağı takdim etti.

İl genelinde 12 kulüpten 110 sporcunun katıldığı şampiyona gösteri maçıyla başladı.

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Cennet Kübra Doğanay muaythai şampiyona

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