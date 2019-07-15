15 Temmuz şehitleri Bakü’de anıldı

Milletin bir anda hiçbir zorlama ve beklenti olmadan sokaklara dökülmesinin eşi görülmemiş büyük bir olay olduğunu vurgulayan Bozkır, hainlerin hak ettikleri cezayı hukuk çerçevesinde aldığını ve alacağını kaydetti.

Azerbaycan Akademik Milli Dram Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bozkır, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayın Türkiye tarihindeki en vahim terör saldırısı olduğunu belirterek, Türkiye'nin hala o gece açılan yaraları sardığını söyledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin himayesinde Bakü'deki Türk kurumlarınca ortak yapılan etkinlikte iki ülkenin milli marşlarının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinliğe TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Başkanı Ehliman Emiraslanov, devlet yetkilileri, milletvekilleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Büyükelçi Erkan Özoral da Cumhuriyet tarihinin önemli bir dönüş noktası olan 15 Temmuz'da Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

15 Temmuz'da Azerbaycan halkının yüreğinin Türkiye ile attığını anlatan Özoral, Azerbaycan'ın bugün de Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine dünyaya örnek şekilde destek verdiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi ve Sosyal İşler Dairesi yetkilisi Behruz Hasanov, 15 Temmuz'da halk iradesiyle seçilen yönetimin değiştirilme girişiminin yine o halk tarafından engellendiğini belirtti.

Halkın o gece tankların önüne geçtiğini hatırlatan Hasanov, "Tüm dünya Türk halkının kahramanlığını hayranlıkla izledi. 15 Temmuz Türk devletinin ebedi olacağını bir daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Başkanı Emiraslanov da 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin Türk halkının gücünü tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Ehlimanov, 15 Temmuz darbe girişimini ilk kınayan liderlerden birinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olduğunu hatırlatarak, Azerbaycan halkının da Türk halkını desteklediğini vurguladı.