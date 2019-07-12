15 Temmuz şehitleri Batum'da anıldı

BATUM (AA) - Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Türk Okulunda 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köşesi" açıldı.

Batum Türk Okulunda 15 Temmuz şehitlerini anma programı gerçekleştirildi. Etkinliğe, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ve Batum Türk Okulun Müdürü Mustafa Yaylacı, öğretmenler, veliler ve Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin tarihinde birkaç kez darbenin yaşandığı ancak hiçbir zaman tanklarla vatandaşların ezilmediğini belirten Yazgan, "Türkiye'nin tarihinde bir sürü darbe oldu ama hiçbir zaman kendi vatandaşlarının üzerinden tankla geçilmedi. Darbeler zaten kötüdür, olmaması gerekir ama kendi vatandaşlarının üzerinden tanklarla geçen de gerçek darbeci bile değildir, bunlar insan değil." diye konuştu.

"15 Temmuz'u yürekten anıyoruz." diyen Yazgan, FETÖ'ye karşı mücadelenin sürdüğünü kaydetti. Yazgan, bu terör örgütünün Gürcistan'da da 1992'den beri faaliyet göstermeye başladığını söyleyerek, "Onlar hala varlar, siz burada her gün onlarla aynı şehirde yürüyorsunuz, sokaklarda. Hala sizi kullanmaya çalışıyorlar, bizi kullanmaya çalışıyorlar, bitmedi. 15 Temmuz'da Allah bizi kurtardı." değerlendirmesinde bulundu.